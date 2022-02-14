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Manisa'da korkutan ev yangını - Son Dakika

Manisa'da korkutan ev yangını

14.02.2022 15:26
Manisa'da korkutan ev yangını

MANİSA (İHA) – Manisa'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MANİSA (İHA) – Manisa'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında yükselen dumanlar paniğe neden olurken, alevlerin kendi evlerine sıçramasını engellemek isteyen bazı vatandaşlar bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi Sarabat Caddesi'nde bulunan Kadri Yılmaz'a ait tek katlı müstakil evde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Bu sırada yükselen dumanlar paniğe neden olurken, alevlerin kendi evlerine sıçramasını engellemek isteyen bazı vatandaşlar, evlerinin çatılarından bahçe hortumuyla yangına su sıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan bulunmazken, çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldi. - MANİSA

Manisa'da korkutan ev yangını
Manisa'da korkutan ev yangını
Manisa'da korkutan ev yangını
Manisa'da korkutan ev yangını
Manisa'da korkutan ev yangını

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Bayındırlık, İtfaiye, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da korkutan ev yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da korkutan ev yangını - Son Dakika
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