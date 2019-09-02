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Manisa'da korkutan okul yangını

8 saat önce

Manisa'da korkutan okul yangınıMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir lisenin bilgisayar parçalarının bulunduğu depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Manisa'da korkutan okul yangını

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir lisenin bilgisayar parçalarının bulunduğu depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesi Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 3. katındaki bilgisayarlar parçalarının bulunduğu bir depoda çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında okuldan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan yangın dolayısıyla doğal gaz ekipleri de olay yerine geldi. Kapıların kilitli olduğunu fark eden ekipler kilitli kapının üzerinden atlayarak girdikleri okulda gaz akışını kesti.

Yangın nedeniyle okulda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Turgutlu, Manisa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:07 Kaynak: İHA
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