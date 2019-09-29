Son Dakika Haberleri: Manisa'da korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Manisa'da korkutan yangın

24 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Manisa'da korkutan yangın, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Yangın, saat 16.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesi Sümer Oral Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın zemin katında bulunan fırına ait bacadan sıçrayan kıvılcımlar çatı katında bulunan plastik eşyaların üzerine düştü. Plastik eşyaların tutuşmasıyla çıkan dumanı fark eden vatandaşlar, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken, çevrede korku dolu anlar yaşandı.


Yangının nasıl çıktığı fark edemediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Şükrü Alkan, can kaybı yaşanmadığı için mutlu olduklarını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Alaşehir, Plastik, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunanistan'da feribot yandı: 613 kişi tahliye edildi
Fatih'te 4 katlı binada yangın (1) AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, kuracağı partide "şaibe" şartı gözetiyor Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 18:10:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]