Manisa'da 'koronavirüs' yüksek ateş şüphesiyle gelen hastayla ilgili önlem alındı-2 - Son Dakika

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Manisa'da 'koronavirüs' yüksek ateş şüphesiyle gelen hastayla ilgili önlem alındı-2
6 saat önce
Manisa'da 'koronavirüs' yüksek ateş şüphesiyle gelen hastayla ilgili önlem alındı-2.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
Manisa'da 'koronavirüs' yüksek ateş şüphesiyle gelen hastayla ilgili önlem alındı-2
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