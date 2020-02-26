Manisa'da 'koronavirüs' yüksek ateş şüphesiyle gelen hastayla ilgili önlem alındı - Son Dakika

Manisa'da 'koronavirüs' yüksek ateş şüphesiyle gelen hastayla ilgili önlem alındı

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi acil servisinde Çinli turistlerin rehberi olduğunu öne süren bir kişide 'Koronavirüs' yüksek ateş şüphesi üzerine belli bir bölümde önlem amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Rehberlik yaptığı ve en son Çin'li bir grubu gezdirdiği öğrenilen bir kişinin yüksek ateş şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine önlem amacıyla hastanın bulunduğu bölüm karantinaya alındı. 'Koronavirüs' şüphesi nedeniyle acil servise kısa bir süre giriş ve çıkışlar kontrolü yapıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı. Söz konusu hastada herhangi bir bulguya rastlanmadı, sadece önlem amacıyla hastanın bulunduğu bölümün karantinaya alındığı ve birazdan özel servise alınarak tedavisine ve tepkilerini devam edileceği bildirildi. Söz konusu servisin de önlem amacıyla karantinada tutulacağı öğrenildi. Hastane acil servisine giriş ve çıkışlar şu an kontrollü olarak yapılıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Şubat tarihinde 24 yaşındaki kadın hasta 1 gündür devam eden üşüme titreme şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene sonrasında Koronavirüs enfeksiyonuna yönelik bulguya rastlanmamıştır. Bu sebeple Halk Sağlığı Merkezi hastadan test için örnek alınmamasına gerek görmemiştir. Hastanemiz konu ile ilgili hassasiyeti nedeniyle tedbir amaçlı örnek alınmasına ve teste gönderilmesine karar vermiştir. Hastamızla ilgili bir karantina söz konusu değildir. Acil servisimiz hizmete devam etmektedir."