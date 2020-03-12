Manisa'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları - Son Dakika
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Manisa'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Manisa'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında belediye ekiplerinin kent genelinde okullar, camiler, park ve bahçeler, sosyal alanlar ve toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptığı ifade edildi.

Çalışmaların 17 ilçedeki tüm kamusal alanlarla devam ettiği de belirtildi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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