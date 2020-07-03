Manisa'da korsan taşımacılığa geçit yok - Son Dakika

Belgesiz ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla kontrollerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Salihli'de denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde, yetki belgesiz, korsan taşımacılık yapılan araçlar trafikten men edildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde belgesiz çalışarak korsan taşımacılığa yeltenenlere fırsat vermiyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Salihli'de servis taşımacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Vatandaşlarımızın güvenli bir yolculuk yapması amacıyla, il genelinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda yapılan denetimlerde, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yetki belgesiz, korsan taşımacılık yapılan araçlar trafikten men edildi" dedi. - MANİSA