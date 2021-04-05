Manisa'da kötü muameleye maruz kaldığı görüntüler üzerine 24 gün önce ölen kadının mezarı açıldı - Son Dakika

Manisa'da kötü muameleye maruz kaldığı görüntüler üzerine 24 gün önce ölen kadının mezarı açıldı
05.04.2021 12:21
Manisa'nın Selendi ilçesinde 24 gün önce hayatını kaybederek defnedilen 88 yaşındaki kadının cesedi, gelini tarafından kötü muameleye maruz kaldığı yönünde görüntülerin ortaya çıkması üzerine mezardan çıkarılarak otopsiye gönderildi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde 24 gün önce hayatını kaybederek defnedilen 88 yaşındaki kadının cesedi, gelini tarafından kötü muameleye maruz kaldığı yönünde görüntülerin ortaya çıkması üzerine mezardan çıkarılarak otopsiye gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 24 gün önce yaşamını yitiren F.A'nın 61 yaşındaki gelini F.A. tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair görüntülerin ortaya çıkması üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Vefat eden F.A'nın ölümünden önce gelini tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair video görüntüleri olması ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlediği iddiaları nedeniyle şahsın mezarı açılarak naaşı, cenaze nakil aracıyla gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir." denildi.
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