Manisa'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Manisa'da Kovid-19 tedbirleri

7 saat önce

Manisa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve sosyal hayattaki düzenlemeler sürüyor.

Manisa'da Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Manisa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve sosyal hayattaki düzenlemeler sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin hizmet binalarının girişlerinde, gelenlerin vücut sıcaklıkları ateş ölçerle kontrol ediliyor.

Çocuk oyun alanlarından resmi kurumlara, terminallerden toplu taşıma araçlarına kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar belediye ekiplerince iki günde bir dezenfekte ediliyor.

Ergün'ün açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezinde (MABEM) eğitim gören öğrencilere yönelik uzaktan eğitim sistemini başlatacaklarını bildirdi.

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşımın ücretsiz olacağını aktaran Ergün, su borcu dolayısıyla kesinti uygulamayacaklarını, borç nedeniyle suyu kesik meskenlerin de sularının açılacağını ifade etti.

Cengiz Ergün ayrıca okulların yeniden açılmasıyla öğrencilere mesir macunu ve kuru üzüm dağıtacaklarını da duyurdu.

Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerinden işletmelere kira desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi, İçişleri Bakanlığının ek genelgesiyle kapatılan belediye ve iştiraklerine ait işletmelerin kiracılarından, bu süreçte kira alınmayacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi


Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kovid-19'a karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Manisa il ve ilçelerindeki gıda denetimlerini artırdı.


Unlu mamul üreten iş yerlerine gerçekleştirilen denetimlere Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hasan Geriter de katıldı.

MCBÜ kendi dezenfektanını üretti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM), üniversite içinde kullanılmak üzere bin litre dezenfektan üretti. Üretilen dezenfektan, üniversitenin tüm birimlere dağıtılarak, kullanılmaya başlandı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından işletmelere hijyen, imalat, üretim koşulları, etiket ve fiyat farkı ile diğer mevzuatlar konusunda denetlemelerde bulunuyor.

Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:22 Kaynak: AA

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