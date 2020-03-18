Manisa'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı alan ve kamu binaları dezenfekte edildi.

Kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hizmet binalarında ateş ölçer ve el dezenfektanı ile önlem aldı.

Belediye hizmet binasına gelen vatandaşların ve personelin önce elektronik ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrol ediliyor. Vücut sıcaklığının ölçümünde, normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise sağlık birimleriyle iletişime geçiliyor.

Çocuk oyun alanlarından resmi kurumlara, terminallerden toplu taşıma araçlarına kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar belediye ekiplerince 2 günde bir dezenfekte ediliyor.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde koronavirüs nedeniyle ara verilen karikatür, bağlama ve akıl oyunları kursları, online eğitime geçilerek tamamlandı.