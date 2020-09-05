Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 51 kişiye ceza - Son Dakika

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymadığı belirlenen 3'ü berber 51 kişiye, toplam 45 bin 567 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin, il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde maske takmayan 48 kişi ile tek kullanımlık malzeme bulundurmayan 3 berbere toplam 48 bin 567 lira ceza kesildi.