Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 129 bin lira ceza - Son Dakika

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenenlere 129 bin 150 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ille eş zamanlı Kovid-19 tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

İl merkezi ve 17 ilçede 180 ekip ve 540 personelle yapılan denetimlerde 10 bin 696 gerçek ve tüzel kişiye, tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 129 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.