Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 138 bin lira ceza - Son Dakika

Manisa'da il genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetiminde, ihlallerde bulunduğu belirlenen 160 kişi ve işletmeye 138 bin 387 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kent merkezinde ve 17 ilçede Vali Yaşar Karadeniz ve kaymakamların katılımıyla eş zamanlı denetimler yapıldı.

İl genelinde 217 ekip ve 602 personelin görev aldığı denetimlerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

Denetimde belirlenen tedbirlere uymadığı tespit edilen 160 kişi ve işletmeye toplam 138 bin 378 lira para cezası uygulandı.