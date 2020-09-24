Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 148 bin lira ceza - Son Dakika

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinine uymadığı belirlenenlere 148 bin 439 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 81 ille eş zamanlı Kovid-19 tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz ile ilçe kaymakamlarının katıldığı denetimlerde, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

İl merkezi ve 17 ilçede 214 ekip ve 584 personelle yapılan uygulamada, 163 gerçek ve tüzel kişiye, tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 148 bin 439 lira idari para cezası uygulandı.