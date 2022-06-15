Manisa'da köylülerin "dolu savar" isyanı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da köylülerin "dolu savar" isyanı

15.06.2022 23:01

Manisa'da köylülerin "dolu savar" isyanı Muhtarlar yağmurun yağmamasını, dolu savara bağladı Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya: "Bahar yağmurlarına hasret kaldık" Manisa'nın Salihli, Gördes ve Gölmarmara ilçelerinden 13 mahalle muhtarı ve beraberindeki köylüler, Salihli'ye bağlı...

Manisa'da köylülerin "dolu savar" isyanı

Muhtarlar yağmurun yağmamasını, dolu savara bağladı

Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya: "Bahar yağmurlarına hasret kaldık"

MANİSA - Manisa'nın Salihli, Gördes ve Gölmarmara ilçelerinden 13 mahalle muhtarı ve beraberindeki köylüler, Salihli'ye bağlı Kemer Mahallesi'ndeki bir tarım firmasının doludan korunmak için kullandığı ses bombalarının kuraklığa neden olduğunu öne sürdü.

Salihli'nin Kemer Mahallesi'nde kurulan bir tarım firmasının, 2 yıl önce dolu yağışını engellemek amacıyla başvurduğu yöntem, çevredeki çiftçilerin tepkisine yol açtı. Salihli'nin Gökeyüp, Hacıhıdır, Kurttutan, Poyraz, Kemer ve Kale, Gölmarmara'nın Yeniköy, Çamköy, Yunuslar ve Ayanlar, Gördes'in Karayakup, Çağlayan ve Yeniköy Mahalle muhtarları, tarım firmasının gökyüzüne attırdığı dolu bombalarının bulutları dağıttığını ve bu nedenle çevredeki mahallelere bahar yağmurlarının yağmadığını savundu.

"Bahar yağmurlarına hasret kaldık"

Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, "Dolu savar makinesinden etkilenen Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Gördes ilçelerinden 13 mahalle muhtarı olarak, burada bir araya gelerek mahallelilerin taleplerini dile getirdik. Köylüler olarak bu dolu savar makinesine karşıyız, bunun patlatılmasını istemiyoruz. Çünkü biz çevre mahalleliler olarak, topun atılmaya başlandığı yıldan bu yana bahar yağmurlarına hasretiz" dedi.

"Bu konuya acilen çözüm bulunmasını istiyoruz

Hacıhıdır Mahalle Muhtarı Mahmut Akkuzu da, "Biz çevre mahalle halkı olarak bu topun patlatılmasına karşıyız. Biz 2 yıldır bu topun patlatılmasından dolayı kuraklık yaşıyoruz. Buradaki bir çiftçinin bu topu patlatmasından dolayı yaklaşık 3 bin çiftçi mağdur durumdadır. Bu top bahar aylarında patlatılıyor. Patlatılınca da bahar yağışı olmuyor, yağış olmayınca da mahsullerimiz olmuyor. Çevre köylerindeki vatandaşlarımızın hepsi bu konuya tepkili, biz muhtarlar olarak önlerinde duruyoruz. Biz muhtarlar olarak bu konuya acilen çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Muhtarlar bağlı bulundukları kaymakamlık ve belediye başkanlarına başvuruda bulunarak konunun araştırılmasını talep ederken, firma çalışanları konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

(BA-SC-NSO-Y)

Manisa'da köylülerin dolu savar isyanı
Manisa'da köylülerin dolu savar isyanı
Manisa'da köylülerin dolu savar isyanı
Manisa'da köylülerin dolu savar isyanı

YORUMLAR
500
Salihli Polisinden jandarmaya 183. yıl pastası Salihli Polisinden jandarmaya 183. yıl pastası Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı Manisa'da şiddetli yağış ve dolu zarara yol açtı
Kaynak: İHA

Süleyman Kaya, Gölmarmara, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da köylülerin 'dolu savar' isyanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:30 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun bulunduğu iddiasına Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nden yalanlama geldi
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 23:07:48. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da köylülerin "dolu savar" isyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement