Manisa'da 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi - Son Dakika

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve T.C. Ziraat Bankası Manisa Şube Yöneticisi Ahmet Damar, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek, "Köyümde Yaşamak İçin Bir SÜRÜ Nedenim Var" projesi hakkında bilgi verdi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve T.C. Ziraat Bankası desteği ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen "Köyümde Yaşamak İçin Bir SÜRÜ Nedenim Var" projesi hakkında Vali Karadeniz ile fikir alışverişinde bulunuldu. Proje kapsamında koyun yetiştiriciliğinin yerli ve yerel ırklarla geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, bölgesel üstünlüklerin ekonomik güce dönüştürülmesi, bölgesel kaynaklarla bölgesel kalkınma, devlet-üretici-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. - MANİSA