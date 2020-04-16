Manisa'da küçükbaş hayvancılığın merkezi Salihli - Son Dakika
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Manisa'da küçükbaş hayvancılığın merkezi Salihli

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, Manisa'daki küçükbaş hayvan sayısının 943 bin 550 baş olduğunu açıkladı.

Manisa'da küçükbaş hayvancılığın merkezi Salihli, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, Manisa'daki küçükbaş hayvan sayısının 943 bin 550 baş olduğunu açıkladı. Akyol Manisa'da, Salihli ilçesinin 130 bin 500 baş ile en fazla küçükbaş hayvana sahip ilçe olduğunu belirtirken 11 bin 150 baş ile Ahmetli ilçesinin ise küçükbaş hayvan sayısı en düşük olan ilçe olduğunu söyledi.


2019 yılında Türkiye'deki küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 48 milyon 481 bin 479 baş oldu. Küçükbaş hayvanların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, koyun(merinos ve yerli) sayısı 37 milyon 276 bin 50 baş ile küçükbaş hayvan sayısının yüzde 76,9'unu oluştururken, keçi (kıl ve tiftik) sayısı ise 11 milyon 205 bin 429 baş ile küçükbaş hayvan sayısının yüzde 23,1'ini oluşturdu. Manisa'da ise 2018 yılında 945 bin 140 baş olan küçükbaş hayvan sayısı düşüş göstererek 943 bin 550 başa indi.


TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol yaptığı açıklamada, "2019 yılında Manisa ili 943 bin 550 baş toplam küçükbaş hayvan varlığı ile en yüksek toplam küçükbaş hayvan sayısında Türkiye'de 17., Ege Bölgesinde 2. sırada; 755 bin 719 baş koyun ile en yüksek koyun sayısında Türkiye'de 13., Ege Bölgesinde 2. sırada; 187 bin 831 baş keçi ile en yüksek keçi sayısında Türkiye'de 24., Ege Bölgesinde 4. sırada yer almaktadır." dedi.


İlçelerde Salihli ilk sırada


Manisa'daki küçükbaş hayvan varlığının ilçelere göre dağılımını da açıklayan Akyol şunları söyledi: "Manisa ilçeleri arasında toplam küçükbaş hayvan sayısı en yüksek olan ilçe 130 bin 500 baş ile Salihli olurken, toplam küçükbaş hayvan sayısı en düşük olan ilçe 11 bin 150 baş ile Ahmetli ilçesidir. Koyun sayısı en yüksek olan ilçe 110 bin 900 baş ile Salihli olurken, koyun sayısı en düşük olan ilçe 10 bin 153 baş ile yine Ahmetli ilçesidir. Manisa ilçeleri arasında en yüksek keçi sayısına sahip ilçe ise 24 bin 600 baş ile Akhisar iken en düşük keçi sayısına sahip ilçe 997 baş ile Ahmetli olarak gerçekleşmiştir. Küçükbaş hayvan varlığı sıralamasında Kula 119 bin 87 başla ikinci, Demirci 87 bin 250 başla 3., Akhisar 80 bin 200 başla 4., Kırkağaç 73 bin 780 başla 5., Yunusemre ilçesi ise 68 bin 100 başla 6. sıradadır. En az küçükbaş hayvan varlığına sahip ilçeler ise 11 bin 150 başla Ahmetli, 14 bin 849 başla Turgutlu ve 21 bin 500 başla Gölmarmara ilçesidir." - MANİSA

Türkiye, Ahmetli, Salihli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:21 Kaynak: İHA

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