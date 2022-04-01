MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

01.04.2022 14:26

MANİSA'daki kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

MANİSA'daki kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1'i panelvan minibüs ve 4 otomobilde maddi hasara neden olurken, kum fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatı kısmındaki kiremitlerin yerinden sökülmesine neden oldu. Fırtınanın etkisiyle caddeye savrulan kiremitler, 1 panelvan minibüs ve 4 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri vinç yardımıyla ulaştığı binanın üst katındaki kiremitleri topladı.

Kiremitlerin üzerine düşerek arka camını patlattığı otomobilin sahibi Onur Mutlu, "Otomobilimde yaklaşık 6 bin liralık zarar var. Cana geleceğine

mala gelsin" dedi.

Kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANİSA'DA KUM FIRTINASI, ÇATIDAKİ KİREMİTLERİ UÇURDU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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