Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü - Son Dakika
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Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü

01.04.2022 15:15

Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü (2)10 BİNANIN ÇATISI UÇTUManisa'da, bu sabah saatlerinden meydana gelen kum fırtınası etkisini sürdürüyor.

Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü (2)

10 BİNANIN ÇATISI UÇTU

Manisa'da, bu sabah saatlerinden meydana gelen kum fırtınası etkisini sürdürüyor. Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu.

Öte yandan Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü
Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü
Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü
Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da kum fırtınası; çatıdaki kiremitler uçtu, araçlar hasar gördü - Son Dakika
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