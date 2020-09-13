Manisa'da kum yüklü tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Manisa'da kum yüklü tır devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü tır refüjdeki demir bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü tır refüjdeki demir bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Manisa-Turgutlu çevreyolu kumla kaplandı. Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde saat 12.30 sıralarında Manisa-Turgutlu Doğu Çevreyolu üzerinde Manisa'dan Turgutlu istikametine seyir halindeki Ahmet Karataş yönetimindeki 45 HH 254 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Tır sürücüsü Ahmet Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yola saçılan kumlar uzun süre trafiğin kapanmasına neden oldu. - MANİSA

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