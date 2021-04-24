Manisa'da kumar baskını: 27 kişiye 120 bin lira ceza - Son Dakika

Manisa'da kumar baskını: 1 kişi gözaltına alındı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir restorana baskın yapan jandarma ekipleri kumar oynayan 27 kişiye 120 bin lira cezai işlem yaparken, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi'nde bulunan bir restoranda kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Turgutlu 9. JASAT Timi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri restorana baskın yaptı. Restoran içerisinde bulunan masalarda 27 kişinin kumar oynandığı tespit eden ekipler şahıslara kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem yaptı. Öte yandan restoranın sorumlusu H.F. gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.