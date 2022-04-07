Manisa'da kumar makinesi sattıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da kumar makinesi sattıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı

07.04.2022 09:00
Manisa'da kumar makinesi sattıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde durdurulan otomobilde kumar makineleri ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde durdurulan otomobilde kumar makineleri ele geçirildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koldere Mahallesinde M.D'nin (30) kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 9 slot kumar makinesi, monitör, 6 makinelere giriş aparatı ve kumanda ele geçirdi.

Sürücü M.D. ile araçtaki Y.B. (70), M.C. (29) ve İ.K. (40) gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon Son dakika haberi: Otomobilde kumar makinesiyle gezip, kumar oynatan şüphelilere jandarmadan operasyon Seyyar kumarhaneciler jandarmadan kaçamadı Seyyar kumarhaneciler jandarmadan kaçamadı

Saruhanlı, Jandarma, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da kumar makinesi sattıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı
08:43 İki sürücü arasında çıkan kavga hastanede bitti
08:36 Dolar ne kadar oldu? İşte 7 Nisan güncel dolar kuru!
08:31 Bektaşiliği benimseyen Kadir Doğulu: Bana derviş derler, bu makam bize hediye edildi
08:26 Güne düşüşle başlayan gram altın 909 liradan alıcı buluyor
08:20 Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu
08:17 Artan sebze fiyatlarına son çare kendi domatesini, biberini yetiştirmek: Adana'da her gün 10 bin fide satılıyor
08:12 Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum
08:07 Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık
08:02 Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 09:06:19. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da kumar makinesi sattıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement