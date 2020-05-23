Manisa'da kumar oynayan 21 kişiye para cezası - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynanan iki ayrı eve düzenlenen operasyonda 21 kişiye 66 bin 200 lira para cezası kesildi.

Namazgah Mahallesinde bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenleyen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramada iskambil kağıtları ve yazboz materyalleri ele geçirdi.

Daha önce aynı adreste "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından işlem yapılan ev sahibi T. İ. hakkında aynı suçtan adli işlem yapıldı.

Ayrıca ikametteki 13 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Cuma Mahallesindeki bir adrese yapılan baskında da ev sahibi B.D. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Evde kumar oynayan 8 kişiye de 25 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.