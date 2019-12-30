Manisa'da "Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 'Kur'an Ziyafeti' etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika

Manisa'da "Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek

6 saat önce

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" etkinliğinin beşincisi 1 Ocak'ta yapılacak.

Manisa'da

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" etkinliğinin beşincisi 1 Ocak'ta yapılacak.

Manisa Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Yol-Tur'un desteğiyle Yunusemre Millet Çarşısı'nın konferans salonunda gerçekleştirilecek programda, yarışmalarda dünya birinciliği bulunan Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun da aralarında bulunduğu hafızlar, Kur'an-ı Kerim okuyacak.

Etkinliğin ana teması "Uygur Türkleri" olarak belirlenirken, Manisa İlim Yayma Cemiyeti Şubesi Başkanı Recep Özgüvenç tüm Manisalıları programa davet etti.

Etkinliğin saat 20.30'da başlayacağı bildirildi.

Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Şehzadeler Belediyesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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