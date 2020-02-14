Manisa'da kuralsız taşımacılığa geçit yok - Son Dakika
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Manisa'da kuralsız taşımacılığa geçit yok

7 saat önce

Toplu ulaşımda denetimlerini sürdürerek kural ihlallerini bir bir tespit eden Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten...

Manisa'da kuralsız taşımacılığa geçit yok, System.String[]

Toplu ulaşımda denetimlerini sürdürerek kural ihlallerini bir bir tespit eden Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için il genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinde denetimde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, ruhsattan güzergaha kadar tüm konularda incelemede bulundu. Kuralsız taşımacılığa geçit vermediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Haksız rekabetin önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığımız denetimler de yetki belgesiz taşımacılık yapan araçlar trafikten men edildi. Bunun yanı sıra güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine ise cezai işlem uygulandı" dedi. Üstün, denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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