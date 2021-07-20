Manisa'da Kurban Bayramı hareketliliği - Son Dakika

Manisa'da Kurban Bayramı dolayısıyla belediyeler tarafından belirlenen kesim yerlerine akın eden vatandaşlar hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Manisa'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar belediyeler tarafından belirlenen kurban kesim yerlerine akın etti. Sabahın erken saatlerinde kurban kesim yerlerine gelen bazı vatandaşlar kurbanını kendi keserken, bazı vatandaşlar ise kasaplara kestirmeyi tercih etti. Belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizlikleri yapılan kesim yerlerinde vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında mesafeli durdukları da dikkat çekti. - MANİSA