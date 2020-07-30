Manisa'da Kurban Bayramı'nda alınacak Kovid-19 tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu bayramlaşma törenlerinin yasaklandığını açıkladı.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Vilayet Brifing Salonu'nda düzenlenen toplantıda, resmi kurumların bayram uygulamaları ele alındı.

Kurban Bayramı'nı pandemi koşullarına uygun geçirmenin önemine dikkati çeken Karadeniz, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sebebiyle toplu bayramlaşma törenleri ile namaz sonrası camilerde gerçekleştirilen bayramlaşmaları yasakladık. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan bayram tebriklerini mümkün olduğunca telefon aracılığıyla yapmalarını, özellikle yaşlılarımızın sağlığını korumak amacıyla bayram ziyaretine gidilmemesi, ziyaretlerin zorunlu olması durumunda ise maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak ziyaretlerin kısa tutulmasını tavsiye ediyoruz."

Vali Karadeniz, Manisalılara sağlıklı ve huzurlu bayram temennisinde bulundu.