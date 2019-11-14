Son Dakika Haberleri: Manisa'da kurtlar keçi sürüsüne saldırdı
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kurtlar keçi sürüsüne saldırdı

Manisa'da kurtlar keçi sürüsüne saldırdı

7 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Elek Mahallesi'nde keçi sürüsüne saldıran kurtlar, 21 hayvanı telef etti.

Manisa'da kurtlar keçi sürüsüne saldırdı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Elek Mahallesi'nde keçi sürüsüne saldıran kurtlar, 21 hayvanı telef etti.


Edinilen bilgilere göre, Elek Mahallesi'nde keçi yetiştiriciliği yapan Arif Çetintaş'a ait sürüye kurtlar saldırdı. Şu ana kadar arazide 21 adet keçinin leşine ulaşıldı. 100 keçisi olan Çetintaş'ın yaklaşık 20 keçisinin de kayıp olduğu öğrenilirken, mahalle halkı dağlık arazide keçileri aramaya başladı.


Geçimini keçi yetiştirerek sürdüren Arif Çetintaş, hayvanlarının kurtlar tarafından telef edilmesi sonucu çok üzgün olduğunu ifade etti. - MANİSA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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