Marmara Gölü davasında balıkçı kooperatifine gönderilen ödeme emrinin yürütmesine durdurma - Son Dakika
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Marmara Gölü davasında balıkçı kooperatifine gönderilen ödeme emrinin yürütmesine durdurma

01.09.2022 15:32
Marmara Gölü davasında balıkçı kooperatifine gönderilen ödeme emrinin yürütmesine durdurma

MANİSA'da kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine kira karşılığı gönderilen 41 bin 817 TL ödeme emrinin iptali için açılan dava sonuçlandı.

MANİSA'da kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine kira karşılığı gönderilen 41 bin 817 TL ödeme emrinin iptali için açılan dava sonuçlandı. Manisa 1'inci İdare Mahkemesi, balıkçı kooperatifine gönderilen ödeme emrinin yürütmesini durdurdu.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçıların oluşturduğu S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi'ne, 41 bin 817 TL'lik kira bedeli için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kooperatif adına avukatlar Cem ve Özlem Altıparmak tarafından, geçen 18 Mart'ta Manisa 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. İdare Mahkemesi, 11 Ağustos'ta kararını verip, kooperatife gönderilen ödeme emrinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Marmara Gölü'nün, göldeki kuşun, böceğin, sazlıkların, balıkların, balıkçıların yaşam hakkı için hukuki mücadeleye devam edeceklerini belirten S.S: Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi avukatlarından Cem Altıparmak, "Bu karar, kooperatif ve balıkçıları icra tehdidinden kurtarmış olduğu için elbette sevindiricidir. Ancak nihai bir karar değildir. Marmara Gölü'nün kurumasında idarenin hukuka aykırı işlem ve eyleminin tespiti için yeterli değildir. Bu nedenle, davamıza devam edeceğiz.  Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün iklim karşıtı davranışlarını adli yargıda bizzat kendilerinin açacağı bir davada da konuyu tartışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. İklim değişikliğiyle mücadele ve 'net sıfır emisyon' hedefine ulaşmak için yutak alanların önemini hatırlatıyor; sulak alanların da karbon yutak alanı olduğunun altını tekrar çiziyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Marmara Gölü, Gölmarmara, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Gölü davasında balıkçı kooperatifine gönderilen ödeme emrinin yürütmesine durdurma - Son Dakika

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