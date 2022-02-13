MANİSA'DA KUŞLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI - Son Dakika

MANİSA'da kurulan kuş pazarında muhabbet kuşu, papağan, kanarya ve güvercin çeşitleri yer aldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kuş pazarında farklı cinsteki kuş türleri dikkati çekti.

Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği ile Yunusemre Belediyesi iş birliğinde Yunus Emre Millet Çarşısı'nda kuş pazarı kuruldu. Manisa'da kurulan kuş pazarında muhabbet kuşu, papağan, kanarya ve güvercin çeşitleri satışa sunuldu. Pazarda yem, kafes, mama ve ilaç çeşitleri de yer aldı. Kuş pazarında iki farklı rengi üzerinde barındıran 50 bin TL fiyatıyla dikkati çeken 'half-sider' cinsi muhabbet kuşu ile Osmanlı döneminde saray için Manisa'da yetiştirilen 'Hünkari' cinsi güvercinler yoğun ilgi gördü.

'EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ANA RENKLERİN TEK BEDENDE BİRLEŞMESİ'

Half-sider cinsi muhabbet kuşunu 7 yıllık bir çift kuşun yavrularından çaprazlama olarak ürettiğini dile getiren üretici Mustafa Nidai Öztürk (32), "Üzerinde yarı yarıya iki farklı rengi barındıran kuş ürettik. Ankara'dan getirdik. Bu kuşun üretimini yapan olmadığı için talep görüyoruz. Özellikle Arap ülkelere 50 bin TL ve üzerinde satışını yapıyorum. Kuşun en önemli özelliği ana renklerin tek bedende birleşmesidir" dedi.

Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Semih Kaya da çeşitli özelliklere sahip ırk kuşların pazarda yer almasının kendilerini mutlu ettiğini belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.