Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Manisa'da Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

9 dakika önce

Manisa'da doğu ilçelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olacağı belirtilerek, yetkililerin ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Manisa'da Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Manisa'da doğu ilçelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olacağı belirtilerek, yetkililerin ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede sağanak şeklinde başlayacak yağış, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir, Manisa ve Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde Manisa'nın doğu ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde görülecek.

Açıklamada, Selendi, Demirci, Gördes, Kula ve Köprübaşı ilçelerinde etkili olacak kar yağışı nedeniyle yetkililerin ve ilgililerin ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:14 Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Güncel
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