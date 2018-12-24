Manisa'da Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
9 dakika önce
Manisa'da doğu ilçelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olacağı belirtilerek, yetkililerin ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Manisa
'da doğu ilçelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olacağı belirtilerek, yetkililerin ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede sağanak şeklinde başlayacak yağış, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir
, Manisa ve Çanakkale
çevrelerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde Manisa'nın doğu ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde görülecek.
Açıklamada, Selendi
, Demirci
, Gördes
, Kula
ve Köprübaşı
ilçelerinde etkili olacak kar yağışı nedeniyle yetkililerin ve ilgililerin ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:14 Kaynak: AA
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