Manisa'da kuvvetli sağanak, dolu ve hortum uyarısı - Son Dakika

Manisa'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü

Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Manisa'nın kent merkezinde ve ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiğinin vurgulandığı açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine verildi.

Açıklamada yağışların, cuma gününe kadar süreceği bilgisine de yer verildi.