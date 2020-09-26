Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor

Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor Polis kuyumcu önünde geniş güvenlik önlemleri aldı Kuyumcu mağduru Alaattin Karabulut: "'Bugün git, yarın gel' paramızı alamadık" Manisa'da kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcuyu basan yaklaşık 150 kişinin iş yeri...

Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor

Polis kuyumcu önünde geniş güvenlik önlemleri aldı

Kuyumcu mağduru Alaattin Karabulut: "'Bugün git, yarın gel' paramızı alamadık"

MANİSA - Manisa'da kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcuyu basan yaklaşık 150 kişinin iş yeri önündeki gergin bekleyişi dünden bu yana sürüyor. İki kuyumcunun emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay, dün Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Ali T. ile Mustafa Ö, kendilerine altın alım satımı yapıp kar ettireceği yönünde vatandaşlara vaatlerde bulundu. Bazı vatandaşlar ise güvende olması amacıyla altın ve paralarını Ali T. ve Mustafa Ö.'ye bıraktı. Topladıkları paraları ödemediği iddiası sonrası yaklaşık 150 kişi, kuyumcular tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Kuyumcunun önünde toplanan vatandaşlar kuyumculardan paralarını geri istemelerine rağmen çeşitli bahanelerle bekletildiklerini savundu. Kuyumcunun önünde toplanan yüzlerce vatandaşı olay yerine sevk edilen polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar kuyumcuları linç etmek isterken, kuyumcu Mustafa Ö. ile Ali T. polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Öte yandan mağdur olduğunu belirten yaklaşık 150 kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kuyumcu mağdurları, kuyumcu Ali T. ile Mustafa Ö.'nün aldıkları altın miktarını kartvizite yazıp imzalı olarak kendilerine verdiğini ve bu yolla yaklaşık 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasında bulundu.

Mağdurların kuyumcu önündeki gergin bekleyişi

Kuyumcu mağdurları sabah erken saatlerde tekrar kuyumcu dükkanlarının önüne gelerek bekleyişini sürdürdü. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İki kuyumcunun emniyetteki ifade işlemleri sürdüğü öğrenilirken, öğleden sonra polis, bahse konu kuyumcu dükkanlarının kepenklerini açarak sayım için içeriye girdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"'Bugün git, yarın gel' paramızı alamadık"

Kuyumcu mağdurlarından Alaattin Karabulut sürekli oyalandıklarını belirterek, "Burada çok büyük bir vurgun var. Benim 550 bin liram, amca oğlumun ise 4 milyonu vardı. Bir ay önce vermiştik. Kendisi burada güvenilir bir esnaftı. Bizde kendisinden o güveni alarak altınlarımızı verip orada değerlenmesini istedik. Mağdur olduk. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Hukuki yollara başvurduk, akşam ifademizi verdik. Paralarımızın ödenmesini istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Biz burada haraç veya borç istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. 'Bugün git, yarın gel' paramızı alamadık. Altın karşılığında bize kart verdi. Hepimizin miktarı üzerinde yazılı imzalı kartları var. Kuyumcu Mustafa kendisi söyledi ve inkar etmiyor. 'Ben Ali'nin elemanı ve çalışanıyım' diyor. Ali ise bunu inkar ediyor ve yalan konuşuyor. Burada düpedüz bir dolandırıcılık var. Bu insanlar Ali'ye güvenerek, gidip elemanı olan Mustafa'ya para verdi" dedi.

Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor
Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor
Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor
Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor
Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor

Güvenlik Önlemleri, Kuyumcu, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kuyumcu mağdurlarının gergin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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