Kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerinde yüzük çalındı - Son Dakika

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Çalınan yüzüklerin piyasa değerinin 30 bin lira civarında olduğu belirtildi.

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcunun yüzük çeşitlerini gösterdiği sırada bir anlık dalgınlığından yararlanan zanlı, içinde 24 altın yüzük bulunan tablayı çalarak olay yerinden kaçtı.

Turgutlu Kuyumcular Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkanına giren kişi, yüzük bakmak istediğini söyledi.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde yüzük alma bahanesiyle girdiği kuyumcudan yaklaşık 30 bin lira değerindeki içi yüzük dolu tablayı çalarak kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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