Kuyumcudan yüzük dolu tablayı çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alışveriş yapma bahanesiyle girdiği kuyumcudan üzerinde 24 altın yüzüğün bulunduğu tablayı çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Turgutlu Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir kuyumcu dükkanından 29 Aralık'ta yapılan hırsızlığa ilişkin çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinden şüphelinin İ.B. (20) olduğunu tespit etti.

Ekipler şüpheliyi, saklandığı evde yakaladı. Yapılan aramada yüzükler bulunamadı. İ.B'ye yardım ettiği öne sürülen kişiyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

İ.B, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Turgutlu Kuyumcular Çarşısı'nda 29 Aralık'ta bir kuyumcu dükkanına giren ve yüzük bakmak istediğini söyleyen kişi, kuyumcu yüzük çeşitlerini gösterdiği sırada içinde 24 altın yüzük bulunan tablayı çalarak kaçmıştı.

Çalınan yüzüklerin piyasa değerinin 30 bin lira civarında olduğu belirtilmişti. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.