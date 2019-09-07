Son Dakika Haberleri: Manisa'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
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Manisa'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

16 dakika önce

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı, System.String[]

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Tiyenli Mahallesi Sumsalı mevkisinde bulunan 5 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen ineği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği kurtardı.


Yara almadan kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

İtfaiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:34 Kaynak: AA
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