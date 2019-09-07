Manisa'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tiyenli Mahallesi Sumsalı mevkisinde bulunan 5 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen ineği gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği kurtardı.
Yara almadan kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
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