Manisa'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hobi bahçeleri yakınlarında bulunan bir su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan kişi, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.
Kuyunun bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri, merdiven kurarak aşağıya indi. Kuyudaki köpeği kucağına alarak yukarı çıkaran itfaiye eri, köpeği bir süre sevdikten sonra serbest bıraktı.
Köpek bir süre sonra gözden kayboldu.
- Kaynak: AA
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