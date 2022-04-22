Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

22.04.2022 19:08
Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde aralarında husumet bulunan amcasının oğlunu dün av tüfeği ile öldüren şüpheli cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde aralarında husumet bulunan amcasının oğlunu dün av tüfeği ile öldüren şüpheli cezaevine gönderildi.

Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan A.D'nin ifade işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli, tarla sulama meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeninin son olarak kendisini Orman İşletme Şefliğine şikayet ettiğini, bu nedenle dün aralarında yine tartışma çıktığını, tartışma sırasında kuzeninin küfür ettiğini ve cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü.

Başlıoğlu Mahallesi'nde aynı bölgede küçükbaş hayvan sürüsü güden 55 yaşındaki A.D, dün, aynı yaştaki amcasının oğlu Ramazan D'yi Devler mevkisinde av tüfeğiyle öldürmüştü. A.D, Ellen mevkisindeki ormanlık alanda suç aleti tüfekle yakalanmıştı.

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Av Tüfeği, Jandarma, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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