Manisa'da lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'da lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

7 saat önce

Manisa'da lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'da lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'da lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ö. (29) idaresindeki 09 NY 976 plakalı otomobil, Şehzadeler ilçesi Hamalınkırı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan boş sulama kanalına devrildi.


Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki bir yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılırdı.

Jandarma ekipleri kara yolu üzerinden güvenlik tedbiri alırken, otomobil çekici ile devrildiği yerden çıkarıldı.

Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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