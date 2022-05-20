Manisa'da lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi ölümden döndü - Son Dakika
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Manisa'da lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi ölümden döndü

20.05.2022 11:33
Manisa'da lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi ölümden döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya devrildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, Alaşehir-Salihli yolu Beylikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan M.T.(39) yönetimindeki 45 TA 4818 plakalı otomobil, seyir halinde iken sağ arka lastiğinin patlaması sebebiyle kontrolden çıkıp tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan M.T. ve yolcu konumundaki M.Y.(35) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi ölümden döndü
Manisa'da lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi ölümden döndü

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Kaynak: İHA

Otomobil, Salihli, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, 2 kişi ölümden döndü - Son Dakika


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