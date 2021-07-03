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Manisa'da lavanta hasat şöleni - Son Dakika

Manisa'da lavanta hasat şöleni

03.07.2021 12:04
Manisa'da lavanta hasat şöleni, System.String[]

Ege Bölgesi'nde en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Manisa'nın Salihli Ovası'nda rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan ve pek çok alanda tarımsal ekonomiye katkı sağlayan lavanta üretimi başladı.

Ege Bölgesi'nde en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Manisa'nın Salihli Ovası'nda rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan ve pek çok alanda tarımsal ekonomiye katkı sağlayan lavanta üretimi başladı. Geçtiğimiz yıl toprakla buluşan fideler ilk hasadını verdi ve ilk ürünler ise düzenlenen hasat şenliğinde şölen havasında hasat edildi.

Salihli'nin Pazarköy Mahallesi'nde Anadolu Piramitleri olarak bilinen Bintepeler mevkiinde İş kadınları Çiğdem Ergelen ve Adile Şölen'e ait olan 150 dönüm arazide yetiştirilen lavantalar için 2. Lavanta Hasadı Şenliği düzenlendi. Salihli Belediyesi, Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile iş kadınları Ergelen ve Şölen işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, ilk hasadı protokol üyeleri gerçekleştirdi. Salihli'de yetiştirilen lavantalar, sulama imkanının olmadığı arazilerin değerlendirilmesinde de tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine de örnek olacak.

"Salihli'yi lavanta cenneti yapmak istiyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan iş kadını Çiğdem Ergelen, çok ilginç geldiği için doğup büyüdüğü Salihli'de lavanta ekimine başladıklarını söyledi. Ergelen, "Parfümeri de kullanılan, görsel olmayan, ekonomik katma değeri cinsini seçtik. Amacımız göllerimizin kurumaya başladığı dönemde, susuz tarım yapılan lavantayı, buralardaki çorak arazileri çiftçilerimize örnek olup, tanıtmak istedik. Hedefimiz ise kalkınmaya destek olmaktır. Salihli'yi hep beraber bir lavanta cenneti, kurak arazileri değerlendirip, ekonomiye değer katmak istiyoruz" dedi.

"Lavanta farklı ürün olarak girecek"

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, "Salihli'de tarım denilince aklımıza, kuru üzüm ve kiraz türü ürünler gelmektedir. Kirazımız dünya markasıdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanda Manisa birincisi, süt üretiminde de il birincisiyiz. Lavanta da inşallah, Salihli'de farklı bir tarımsal ürün olarak girecek. Lavanta hasadının Salihli'mize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Profesyonel çiftçilik yapılıyor"

Salihli'de profesyonel çiftçilik yapıldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli'de örnek bir çalışma var. Ancak kadınlarımızın üretime katılması S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında örgütlenmenizle olabilir diye belediye olarak hep destek verdik. Bundan sonrada destek vermeye devam edeceğiz, çünkü evde oturan kadınlarımızı üretime dahil etmemiz lazım. Onun ürettiği tarhanayı, bulguru, makarnayı, ekmeyi tüketiciye sunmamız lazım" dedi. Buradaki kadınlarımızın teşebbüsü, evdeki kadınlarımıza örnek olacak. Eğer bahçesinde verimsiz arazisi var ise bir örnek olacak. Kozmetik sanayi de sağlık sektöründe çok büyük etkinliği olacak diye hep bu kapıları aralıyoruz" dedi.

"Lavanta üretimi anlam kazanıyor"

Salihli'nin bir tarım kenti olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, "Salihli'nin sanayisi de tarım üzerine kuruludur. Pandemi döneminde de tarım faaliyetleriyle ilgili kısıtlamaya gitmedik. Gıda üretiminde de kısıtlamaya gidilmedi, daha çok üretimin teşvik edilmesi uygulandı. Bu anlamda Salihli'de ülkemizin gıda sektörüne büyük katkıda bulundu ve bulunmaya devam ediyor" dedi. Salihli'nin ülke ekonomisine 39 ürün çeşidi ile katkı sağladığını anlatan Kaymakam Sağlam "Bunları üretmekle kalmıyor, Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerde bu ürünleri işliyoruz. Salihli OSB'de 10 binin üzerinde istihdamı hedefliyoruz" diye konuştu. Salihli'de son yıllarda lavanta üretiminin anlamlı hale geldiğini belirten Kaymakam Sağlam "Gerek lavanta üretimin de, gerek diğer alanlarda faaliyet gösteren çiftçilerimizi kutluyorum. Değerli ürünler yetiştiriyoruz, Avrupa'da da rağbet görebilecek ürünler yetiştiriyoruz" dedi.

Protokol hasat yaptı

Halk oyunları gösterisi ve konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Fatih Çiçek, lavanta hasadı yaptı. Lavanta hasadı şenliğine katılanlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA

Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni
Manisa'da lavanta hasat şöleni

Salihli, Lavanta, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da lavanta hasat şöleni - Son Dakika Ekonomi


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