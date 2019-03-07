Manisa'da Lavanta Üretimi İçin Protokol İmzalandı

Manisa
'nın Köprübaşı
ilçesinde "Kadınlar Köprübaşı'nı Lavanta ile Kalkındırıyor" projesi kapsamında 100 hektar alanda lavanta üretimine başlanacak.
Köprübaşı Kaymakamlığı koordinesinde hayata geçirilen projede, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu, Köprübaşı Ziraat Odası, SİDAS Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında protokol imzalandı.
Protokol imza töreninde konuşan Köprübaşı Kaymakamı Mehmet Sert
, hazırladıkları proje dosyasını Tarım ve Orman Bakanlığına ve Tarımda Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( TKDK) teslim edeceklerini belirterek, ilçenin kalkınması adına önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler, parfümeri, kozmetik, baharat, boya gibi birçok sektörde kullanılan lavantanın öneminin giderek arttığına işaret eden Sert, "Bu proje, ilk olarak 100 hektar arazide başlayarak iki cins lavanta fideleri ile başlatılacaktır. Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi giderek artan tıbbi ve aromatik bitkiler, birçok yöremizde önemli geçim kaynaklarından birini oluşturmuştur. Köprübaşı ilçemizde de lavanta üretimini başlatarak, özellikle kadınlarımızın ekonomik gelir elde etmeleri hedefimizdir." diye konuştu.