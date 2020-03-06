Manisa'da lise öğrencileri İdlib şehitleri anısına hayır yaptı - Son Dakika
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Manisa'da lise öğrencileri İdlib şehitleri anısına hayır yaptı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise öğrencileri şehitlerin hayrına lokma döktürdü.

Manisa'da lise öğrencileri İdlib şehitleri anısına hayır yaptı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise öğrencileri şehitlerin hayrına lokma döktürdü.

İlçedeki özel bir lisenin öğrencileri, İdlib'de Esed rejiminin hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anısına hayır yapmak üzere harçlıklarını birleştirdi.

Merkez Pazar Cami önünde yapılan hayra çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Recep Gömengil, vatanına, milletine, dinine ve devletine sahip çıkan gençler olduklarını, şehitlerin anısını yaşatmak için hayır yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Lokma hayrına katılan İsa Gümüş de gösterdikleri duyarlılık nedeniyle gençlere teşekkür ettiklerini ifade etti.

Turgutlu, Manisa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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