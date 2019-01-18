Son Dakika Haberleri: Manisa'da Lise Öğrencilerinin Okçuluk İlgisi

Manisa'da Lise Öğrencilerinin Okçuluk İlgisi

26 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hayırsever desteği ile geleneksel okçuluk derslerine başladı.

Manisa'da Lise Öğrencilerinin Okçuluk İlgisi, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hayırsever desteği ile geleneksel okçuluk derslerine başladı.

Okul Müdiresi Ebru Yöntem, gazetecilere yaptığı açıklamada öğrencilere sporun yanı sıra kültürel değerleri de aktarma gayesiyle başlayan antrenmanlara öğrencilerin geleneksel kıyafetlerle katıldığını bildirdi.

Yöntem, okulda yapılan yetenek taraması sonrası 6 öğrenciyle kurdukları takımın gelecekte okullarını temsil etmesini hedeflediklerini bildirdi.

Takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni İsmail Uslu da ata sporu olan okçuluğun yeniden filizlenmesi ve uluslararası başarılar ortaya çıkarması için gayret ettiklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:16 Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel
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