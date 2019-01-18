Manisa'da Lise Öğrencilerinin Okçuluk İlgisi

Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hayırsever desteği ile geleneksel okçuluk derslerine başladı.

Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hayırsever desteği ile geleneksel okçuluk derslerine başladı.



Okul Müdiresi Ebru Yöntem, gazetecilere yaptığı açıklamada öğrencilere sporun yanı sıra kültürel değerleri de aktarma gayesiyle başlayan antrenmanlara öğrencilerin geleneksel kıyafetlerle katıldığını bildirdi.



Yöntem, okulda yapılan yetenek taraması sonrası 6 öğrenciyle kurdukları takımın gelecekte okullarını temsil etmesini hedeflediklerini bildirdi.



Takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni İsmail Uslu da ata sporu olan okçuluğun yeniden filizlenmesi ve uluslararası başarılar ortaya çıkarması için gayret ettiklerini dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kışladaki Gıda Zehirlenmesiyle İlgili Çarpıcı İfadeler: 11 Ayda 15 Kilo Kaybettim

Son Dakika! Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti