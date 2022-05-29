Şehzadeler ilçesinde bir lokantadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Karaağaçlı Mahallesinde M.Y'nin (50) işlettiği lokantadan 100 krom tabldot, 20 krom yemek tabağı, 6 büyük tüp, 50 metre kablo, 1 mangal sobası çalındı.
İhbar üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti.
K.Ş. (24) ve Ş.C. (17) gözaltına alınırken çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da lokantadan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika