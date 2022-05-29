Manisa'da lokantadan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da lokantadan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

29.05.2022 01:45
Manisa'da lokantadan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Şehzadeler ilçesinde bir lokantadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şehzadeler ilçesinde bir lokantadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Karaağaçlı Mahallesinde M.Y'nin (50) işlettiği lokantadan 100 krom tabldot, 20 krom yemek tabağı, 6 büyük tüp, 50 metre kablo, 1 mangal sobası çalındı.

İhbar üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti.

K.Ş. (24) ve Ş.C. (17) gözaltına alınırken çalınan malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Karaağaçlı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da lokantadan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da lokantadan hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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