Manisa'da maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Göçük altındaki 1 işçiyi kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir özel maden ocağı işletmesinin galeri bölümü çöktü. Madendeki işçilerden biri hayatını kaybetti, biri yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 2 işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Hayatını kaybeden işçinin 47 yaşındaki Ersin Özdoğan olduğu, yaralanan işçinin ise Soma Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Kurtarma çalışmaları sırasında, göçük altındaki işçilerden 22 yaşındaki Salih Ayber'in cenazesine ulaşıldı, ölü sayısı böylece 2'ye yükseldi.

Göçük altında kalan ve isminin Erdinç Karaveli (40) olduğu öğrenilen işçinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu arada büyük üzüntü yaşayan madencilerin yakınları Soma Devlet Hastanesine gitti.