Manisa'da madendeki göçükle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Manisa'da madendeki göçükle ilgili 2 kişi tutuklandı
7 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında yaşanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında yaşanan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Özel bir maden ocağında 3 işçinin hayatını kaybettiği ve 1 işçinin yaralandığı göçüğün ardından Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, maden firmasında görevli 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.A. ve A.S, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Maden ocağında 10 Nisan Cuma günü meydana gelen göçükte 3 işçi ölmüş, 1 işçi yaralanmıştı. Yaralı işçi, Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:02 Kaynak: AA
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