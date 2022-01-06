Manisa'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı ürünlerde stoklandığıı şüphesi üzerine haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için denetim gerçekleştirdi.

Kent genelindeki bakkal, büfe ve marketlerde kontrol yapan ekipler, fiyat ve etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını kontrol etti.

Ekipler, son kullanım tarihleri geçmiş gıda ürünlerine el koydu.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, insan sağlığına tehdit edecek unsurların kontrolünü gerçekleştirdiklerini ve gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.