Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi Villalar bölgesindeki bir marketten 500 paket sigara ve 2 bin 500 lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marketten hırsızlık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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