Manisa'da maskeli idman
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa Futbol Kulübü tesislerinde hazırlıklarına yeniden başlarken, koronavirüs salgının sürmesi nedeniyle teknik ekip tedbiri elden bırakmadı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa Futbol Kulübü tesislerinde hazırlıklarına yeniden başlarken, koronavirüs salgının sürmesi nedeniyle teknik ekip tedbiri elden bırakmadı. Siyah-beyazlı ekibe sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalar yaptıran teknik direktör Cihat Arslan ve yardımcıları sahaya maskeyle çıkarak hem kendileri hem de futbolcular için önlem aldı. Manisa temsilcisi, antrenmanlarını dörderli gruplar halinde Halil Onultmak Tesisleri'nde sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:43 Kaynak: DHA
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